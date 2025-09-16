Minori su un’auto rubata non si fermano all’alt e si schiantano

agenzia

Non sono gravi. L'episodio nel Pavese, danneggiate altre vetture

VIGEVANO (PAVIA), 16 SET – A bordo di un’auto rubata non si sono fermati all’alt della polizia, finendo per schiantarsi contro una recinzione. Protagonisti del tentativo di fuga e dell’incidente, avvenuto verso le 2 della scorsa notte in una via di Vigevano, in provincia di Pavia, sono stati quattro minorenni: tre ragazzi, due di 15 e uno di 17 anni, e una 16enne. La vettura sulla quale viaggiavano è finita contro altre auto parcheggiate nella zona, ha danneggiato la volante del commissariato e ha concluso la sua corsa ribaltandosi in mezzo alla strada. Sul posto sono subito intervenuti gli operatori del 118 che hanno trasportato i feriti al pronto soccorso dell’ospedale di Vigevano: le loro condizioni non sono gravi. Sulla vicenda sono in corso accertamenti delle forze dell’ordine.

