Missione di pace dalla Puglia a Gerusalemme, c’è anche Al Bano

agenzia

Dal 31 marzo al 5 aprile. Incontro con il cardinale Pizzaballa

BARI, 20 MAR – Dopo le missioni a Kiev e a Mosca del 2023, è tutto pronto per la prossima missione di pace in Terra Santa dell’associazione ‘L’Isola che non c’è’, prevista dal 31 marzo al 5 aprile 2025. La delegazione, guidata dall’arcivescovo emerito di Taranto Filippo Santoro, e composta da Al Bano Carrisi e dal presidente onorario de “L’Isola che non c’è” Franco Giuliano, incontrerà tra gli altri il patriarca di Gerusalemme dei Latini, cardinale Pierbattista Pizzaballa, al quale verrà consegnato il Medaglione della Pace, benedetto da Papa Francesco. L’iniziativa sarà illustrata il prossimo 26 marzo (ore 12) nel corso di una conferenza stampa che si terrà presso la Prefettura di Brindisi, alla presenza del prefetto Luigi Carnevale e di altre autorità.

