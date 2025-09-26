Appello di Mattarella a Flotilla: “Accogliete disponibilità Patriarcato latino Gerusalemme”

In primo piano

Il presidente della Repubblica ha deciso di rivolgersi ai protagonisti dell'iniziativa finalizzata a portare aiuti umanitari a Gaza

“Appello alle donne e agli uomini della Flotilla”. Sono le parole con le quali il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha deciso di rivolgersi ai protagonisti dell’iniziativa finalizzata a portare aiuti umanitari a Gaza. “Il valore della vita umana, che sembra aver perso ogni significato a Gaza, dove viene gravemente calpestato con disumane sofferenze per la popolazione, richiede – sottolinea il Capo dello Stato – di evitare di porre a rischio l’incolumità di ogni persona”.