Moby Prince: Commissione, “Lavoriamo per accertare verità”

A Livorno commemorazione vittime in 34/o anno di strage navale

LIVORNO, 10 APR – Commemorate a Livorno, nel 34/o anniversario della strage, le 140 vittime del Moby Prince con i familiari, le autorità e componenti della Commissione parlamentare d’inchiesta. “La commissione d’inchiesta che ho l’onore di presiedere continuerà senza sosta nel lavoro che ha intrapreso per definire una volta per tutte le cause che hanno realizzato questa immane tragedia”, ha detto, nella cerimonia in Fortezza Nuova, Pietro Pittalis, presidente della Commissione. I familiari insistono dopo tanto tempo per sapere come sono andate le cose. “Dopo 34 anni siamo ancora qui a testa alta a combattere l’oblìo che tanti vorrebbero scendesse sul disastro della Moby Prince. Dopo 34 anni di sofferenza i familiari non demordono. Vogliamo sapere cosa è realmente successo la drammatica notte del 10 aprile 1991″, dicono i presidenti delle associazioni dei familiari delle vittime, Luchino Chessa (Associazione 10 Aprile-Familiari Vittime Moby Prince) e Nicola Rosetti (Associazione 140) a Livorno. ‘Non ci accontenteremo’ – ha detto il sindaco di Livorno Luca Salvetti – E questo è lo spirito con il quale la Commissione sta lavorando e deve lavorare perché rappresenta lo spirito con cui tutte queste persone che sono qua oggi hanno affrontato questi 34 anni”.

