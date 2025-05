‘Modello finisce in centro rimpatrio, ora è di nuovo libero’

agenzia

Piccolotti (Avs): 'L'ho incontrato a Bari, sua odissea continua'

BARI, 17 MAG – “Ebrima Nyass, il ventenne gambiano finito nel Cpr di Bari nonostante la sua nuova vita di modello di moda nel nostro Paese, è libero ed è uscito dalla struttura ieri pomeriggio”. Lo annuncia la deputata di Avs Elisabetta Piccolotti che nel corso di un’ispezione nel Centro per il rimpatrio di Bari è venuta a conoscenza di questo caso. Piccolotti aveva raccontato sui social la storia di Nyass: “Ha poco più di vent’anni” e “dopo diverse sventure familiari è partito da casa sua a piedi, a 15 anni, ed è arrivato in Italia ancora minorenne. Dopo tanta fatica, si stava integrando: lavorava come modello ha posato per grandi case di moda. Una carriera pronta a decollare e poi, a causa di un cortocircuito di pasticci burocratici, appuntamenti per il rinnovo del permesso di soggiorno saltati, timbri mancanti, è finito in un Cpr” dove è “detenuto dal 19 febbraio, in attesa di essere rimpatriato in Gambia”. “La sua odissea – afferma oggi l’esponente di Avs – non è finita e ci vorrà ancora tempo e fatica per ottenere di tutti i documenti che gli servono per vivere e lavorare in Italia, ma intanto abbiamo evitato che venisse deportato in Gambia, un Paese che ha lasciato tanti anni fa, partendo a piedi da solo quando era ancora un adolescente”. “Ogni storia è particolare, ogni storia – prosegue – meriterebbe di essere ascoltata, invece in Italia esiste da molti anni un sistema per la gestione dell’immigrazione sordo, cieco e violento. Chissà quante storie come quella di Ebrima si nascondono dentro quei buchi neri del diritto che si chiamano centri per il rimpatrio, progetti di vita che falliscono e persone che si ritrovano imbottite di psicofarmaci e rinchiusi dietro una porta blindata”.

