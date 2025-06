Moglie avvelenata, marito medico a giudizio per omicidio

agenzia

Vicenda a Fabriano. Procura, ha utilizzato il nitrito di sodio

ANCONA, 05 GIU – Un ex medico di Fabriano (Ancona), di 89 anni, è stato rinviato a giudizio oggi dal gup Alberto Pallucchini per omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, dal legame di parentela e dalla minorata difesa. È accusato di aver ucciso la moglie (già malata) somministrandogli nitrito di sodio, un additivo alimentare tossico, incolore e insapore che si presenta in forma cristallina. La vittima, Daniela Chiorri, è morta il 25 maggio del 2023, a 81 anni, all’ospedale Engles Profili di Fabriano. E’ il nosocomio che porta il nome del suocero. Imputato Vincenzo Profili, 89 anni, molto conosciuto a Fabriano anche per la figura del padre, Engels, valoroso partigiano e medico dei poveri morto trucidato nel 1944 per la Resistenza antifascista. Chiorri avrebbe assunto medicinali preparati dal coniuge con l’aggiunta di quantità mortali di nitrito di sodio. Questa l’ipotesi della Procura: la donna all’epoca era gravemente malata e allettata. Il 20 maggio del 2023 è finita in ospedale e a soccorrerla era stata la badante. Il giorno prima era stato ricoverato il marito, si era sentito male a casa. Entrambi avevano avuto i sintomi di un avvelenamento. Il processo inizierà in Corte d’Assise ad Ancona il 24 febbraio 2026. La difesa dell’anziano rigetta le accuse. Ora la vicenda passerà al vaglio del dibattimento.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA