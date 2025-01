Moglie e marito travolti da un’auto, lui muore e lei è grave

agenzia

Incidente fuori da un centro commerciale in provincia di Monza

VILLASANTA (MONZA), 04 GEN – Un uomo di 78 anni è morto, dopo essere stato travolto da un’auto a Villasanta (Monza), mentre camminava in strada con la moglie, di 71, rimasta ferita in modo grave. L’incidente stradale si è verificato intorno alle 12.30 a pochi passi dal centro commerciale “Il Gigante”, in via Vecellio. I coniugi erano appena usciti dal supermercato con i sacchetti della spesa in mano, quando un’auto ha svoltato in direzione del maxi store e li ha investiti. Il marito, nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori del 118 che hanno messo a disposizione l’elisoccorso, non ce l’ha fatta. La moglie è stata trasportata in ospedale con ferite gravi e in condizioni critiche. Sono al vaglio delle forze dell’ordine la dinamica dell’incidente e la posizione dell’automobilista.

