Molesta tre alunne in classe a Roma, prof condannato a 2 anni

agenzia

L'uomo era accusato anche di atti osceni

ROMA, 09 LUG – Condannato a due anni di carcere per violenza sessuale e atti osceni. E’ quanto disposto dal tribunale di Roma nei confronti di un professore di un istituto superiore della Capitale per molestie ai danni di tre studentesse. In base all’impianto accusatorio l’uomo, che era docente di supporto, nel febbraio del 2019 avrebbe messo in atto molestie in classe nei confronti di una ragazzina, all’epoca dei fatti minorenne, mentre si trovava alla lavagna. Nello stesso mese avrebbe compiuto atti illeciti ai danni anche di altre due alunne. Per l’imputato la Procura aveva sollecitato una condanna a sei anni e 9 mesi di carcere.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA