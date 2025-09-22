Molesta una 14enne nel Trevigiano, le amiche la difendono

agenzia

Un uomo di 44 anni arrestato a Castelfranco Veneto

TREVISO, 22 SET – Si avvicina una ragazzina di 14 anni e la molesta, ma le amiche della vittima intervengono e chiamano i carabinieri, che arrestano l’aggressore. L’episodio è avvenuto nella serata del 18 settembre a Castelfranco Veneto (Treviso), ed è stato reso noto oggi. L’uomo, un 44enne della zona con precedenti penali, ha avvicinato con una scusa la ragazza, che era in sella a una bicicletta, e ha iniziato a molestarla. Chiamati dalle due amiche, i Carabinieri della locale Stazione, del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Castelfranco Veneto e della Stazione di Castelfranco Veneto, in base alla descrizione dettagliata dell’uomo, hanno iniziato le ricerche, fermando poco dopo il sospettato. Attraverso l’analisi delle telecamere di videosorveglianza e la descrizione dei testimoni, l’uomo è stato individuato come l’autore delle molestie. Sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un coltello pieghevole con lama di 7 centimetri; a casa aveva indumenti riconducibili ad altri episodi di violenza sessuale avvenuti di recente nella zona ai danni di adolescenti, per i quali sono in corso ulteriori approfondimenti. Il 44enne è stato condotto alla Casa Circondariale di Treviso.

