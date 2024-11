Molesta una suora nella comunità di cui era ospite, arrestato

agenzia

Religiosa scappa e trova rifugio in una vicina casa di riposo

GENOVA, 25 NOV – Ha molestato una suora nella comunità di cui era ospite. E al netto rifiuto della religiosa prima l’ha minacciata di morte e poi ha spaccato diversi arredi. L’uomo, italiano di 34 anni, è stato arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile per violenza privata, minacce, molestie e danneggiamento. A chiamare i militari sono stati altri ospiti e gestori della comunità spaventati. L’uomo, senza fissa dimora, ha iniziato a spintonare e minacciare chiunque cercasse di calmarlo e poi ha prendere a calci e pugni la porta del refettorio e alcune sedie tentando poi di avvicinare di nuovo la suora. La religiosa è anche scappata, in stato di choc, trovando rifugio in una casa di riposo lì vicino.

