Molestie a due bambini, 67enne condannato a 21 anni

agenzia

A Bergamo, il pm aveva chiesto 15 anni di reclusione

BERGAMO, 19 MAG – Un uomo di 67 anni è stato condannato oggi in tribunale a Bergamo a 21 anni e 4 mesi di reclusione per molestie su due bambini, all’epoca dei fatti minori di 10 anni, che venivano accuditi dalla moglie. Gli episodi contestati, emersi entrambi nel 2022, sono distanti nel tempo fra di loro: nei confronti di una bambina sarebbero infatti accaduti tra il 2020 e il 2022, quando lei aveva dai 3 ai 5 anni; l’altro bimbo, secondo l’accusa, avrebbe subito atti sessuali tra il 2012 e il 2013 quando aveva 6 e 7 anni. L’uomo non è mai stato sottoposto a misure cautelari: la maggior parte degli episodi sarebbe accaduta nell’abitazione dove l’uomo viveva con la moglie. Il pm Guido Schininà aveva chiesto una condanna a 15 anni, partendo dal minimo edittale e applicando il vincolo della continuazione tra i fatti contestati. Il difensore, l’avvocato Stefano Paganelli, aveva invocato l’assoluzione perché il fatto non sussiste. Al ragazzino, diventato nel frattempo maggiorenne, è stata riconosciuto un risarcimento provvisionale di 50 mila euro e 10 mila euro a testa ai suoi genitori. Ai genitori della bambina, che ora ha 8 anni, andranno in via provvisionale 10 mila euro. Una volta espiata la pena, all’uomo verrà applicata la libertà vigilata per tre anni.

