Molotov finta con immagine del duce davanti circolo Arci Milano

agenzia

Alla trattoria Popolare 'non ci faremo intimidire'

MILANO, 31 MAG – “Italiani si nasce, non si diventa” è la scritta su una finta molotov lasciata oggi davanti all’ingresso della Trattoria Popolare – Arci Traverso a Milano, una bottiglia vuota con una etichetta che ritrae il Duce a cavallo con sotto la scritta, e uno “scottex sbruciacchiato e una corona di fiammiferi intonsi stretti al collo della bottiglia con del nastro adesivo”. Lo ha denunciato lo stesso circolo spiegando che si tratta di una “intimidazione chiara nella matrice fascista che ci diverte e che conferma la forza e l’efficacia del nostro lavoro sociale, culturale e politico nel quartiere” a Nord della città e annunciando l’organizzazione di una iniziativa pubblica. Anche Arci Milano invita “la Milano democratica a vigilare e a continuare negli sforzi per contrastare la piaga fascista”. “Non ci facciamo certo intimidire – ha detto il presidente Maso Notarianni – e andiamo avanti con le nostre iniziative per contrastare una deriva autoritaria molto pericolosa per la democrazia, per contrastare la cultura fascista, per difendere i valori della Costituzione, della pace, della giustizia sociale in ogni Circolo, in ogni quartiere”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA