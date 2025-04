Monfalcone resta a destra, pochi voti alla lista islamica

agenzia

Fasan al 70%, sconfitto il Pd

TRIESTE, 15 APR – Quando mancano soltanto due sezioni delle 36 alle elezioni comunali di Monfalcone (Gorizia) il risultato è scontato: il candidato del centro destra, Luca Fasan, è in vantaggio schiacciante (70,65%; con 7.690 voti). Fasan è il candidato di Forza Italia, Lega, Fasan-Cisint, FdI, Popolo famiglia. Distanziato Diego Moretti (26,23%; con 2.855 voti), capogruppo Pd in Consiglio Fvg e candidato del Pd e altre 3 liste. Solo il 3,11% per 339 voti a Italia Plurale, lista islamica che candidava Bou Konate. Monfalcone è roccaforte leghista da anni; è un comune con percentuale di stranieri alta, specie dal Bangladesh, che lavorano in Fincantieri.

