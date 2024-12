Montagna, una app per conoscere rischio valanghe sulle Alpi

agenzia

Realizzata da Aineva, "di facile consultazione per tutti"

AOSTA, 19 DIC – Aineva – Associazione che si occupa di prevenzione e di informazione nel settore della neve e delle valanghe – ha pubblicato una nuova ‘app’ per la diffusione del bollettino valanghe. “Dopo aver rinnovato il sito e aver predisposto un bollettino unificato multilingue per tutte le regioni – si legge in una nota – i tecnici hanno predisposto un nuovo prodotto, immediato e di facile consultazione per tutti gli utenti”. Il bollettino valanghe è un documento ufficiale emesso dalle Regioni che fornisce informazioni sulla stabilità del manto nevoso e sul pericolo di valanghe in uno specifico territorio. “Si tratta di uno strumento fondamentale, messo a disposizione per i professionisti e per gli appassionati dell’ambiente innevato, per pianificare correttamente le uscite e adottare i comportamenti di autoprotezione”, si legge ancora. Il bollettino valanghe sovraregionale illustra quotidianamente il grado di pericolo suddiviso per ciascuna zona. I contenuti sono fruibili in maniera intuitiva grazie a una cartografia ottimizzata e a descrizioni degli scenari di pericolo basate su un frasario standardizzato. La previsione per il giorno successivo viene emessa entro le 17 di ogni giorno. Gli utenti hanno la possibilità di visualizzare, su una mappa, i gradi di pericolo valanghe e di conoscere le condizioni dell’innevamento e del manto nevoso con l’identificazione del problema valanghivo, delle quote e delle esposizioni dei pendii più critici.

