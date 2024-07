Monte Bianco, guida alpina muore colpita da un masso

agenzia

In Francia, sotto shock il cliente che ha assistito alla scena

AOSTA, 18 LUG – Una guida alpina svizzera è morta stamane sul massiccio del Monte Bianco a seguito di una caduta massi. L’incidente – riporta il sito del quotidiano francese Le Dauphiné Libéré – è avvenuto nel settore dell’Aiguille d’Argentière, montagna che culmina a 3.901 metri al confine tra Francia e Svizzera, sulla cresta della Flèche Rousse. Il professionista della montagna, di circa 30 anni, stava accompagnando un cliente lungo un itinerario classico quando è stato centrato dal masso. L’alpinista che era con lui è rimasto illeso ma sotto shock. Sul posto sono intervenuti in elicottero i gendarmi soccorritori del Pghm di Chamonix. “Durante questo periodo di scioglimento aumenta il rischio di caduta massi. Il settore non è stato segnalato come specificamente pericoloso”, spiega al giornale francese un soccorritore.

