Morì per aiutare una donna rapinata, Mestre ricorda Gobbato

agenzia

Cena di quartiere in Corso del Popolo a un anno dall'omicidio

VENEZIA, 21 SET – Stasera dalle 18 in Corso del Popolo, a Mestre, si terrà una cena di quartiere per ricordare Giacomo “Jack” Gobbato, il 26enne di Jesolo (Venezia) accoltellato a morte un anno fa nella stessa strada dopo essere intervenuto in difesa di una donna durante una rapina. A promuovere l’iniziativa il Centro sociale Rivolta, di cui il giovane era attivista, il Laboratorio climatico Pandora e la rete di associazioni Riprendiamoci la città: sono attese centinaia di persone, si prevede almeno 800. “Un anno fa Jack è stato ucciso e questa città ha reagito con il cuore in mano, di fronte alle tante, troppe mancanze di un’amministrazione che per 10 anni ha puntato sulle soluzioni sbagliate – scrivono gli organizzatori -. Ma Jack è stato ucciso anche perché per strada quella sera, non c’era nessuno. Da un anno Jack non è più con noi. Vogliamo riempire questo vuoto dando vita, tutti e tutte, alle strade della nostra città, per abituarci di nuovo a viverla. Perché sarà più sicura solo se la vivremo insieme”. Gobbato venne accoltellato la sera del 20 settembre e morì, poche ore dopo, in ospedale. Con lui c’era un amico, Sebastiano, rimasto a sua volta ferito. Per l’omicidio è stato condannato all’ergastolo in primo grado un cittadino moldavo di 38 anni, Serghiei Merjievschii. Una settimana dopo la morte di Gobbato, diecimila persone scesero in piazza a Mestre per ricordarlo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA