Morì per liposuzione:arrestato medico che operava ancora

agenzia

Era indagato e sospeso da professione, interventi in casa

ROMA, 22 LUG – Indagato per la morte di una donna sottoposta a liposuzione, e già sospeso dalla professione, un medico è stato posto ai domiciliari perchè sorpreso ad operare abusivamente in una abitazione a Roma. Carlo Bravi, questo il nome del medico, è indagato per la morte di Simonetta Kalfus avvenuta lo scorso marzo in seguito ad un intervento di liposuzione dopo il quale la donna di 62 anni era stata ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale Grassi di Ostia dove poi era deceduta. Ad eseguire la misura i carabinieri del Nas di Roma.

