Morta a Benevento dopo intervento chirurgico, medico indagato

agenzia

"omicidio colposo in ambito sanitario", domani l'autopsia

BENEVENTO, 04 APR – La procura di Benevento ha iscritto nel registro degli indagati un medico nell’ambito delle indagini sulla morte di Carmela Uliano, la giovane di 25 anni, di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, deceduta il primo aprile in ospedale a Benevento. Lo rende noto lo Studio 3A a cui la famiglia della vittima, in particolare il marito, ha chiesto assistenza. Il medico indagato per omicidio colposo in ambito sanitario è il cardiochirurgo che ha sottoposto la donna, affetta da una patologia cardiaca, a un intervento per la sostituzione della valvola aortica che le era stata impiantata nel 2012, e che dava dei problemi, per passare da una protesi meccanica a una biologica. L’intervento, effettuato a fine marzo, sembrava riuscito – fa sapere una nota – tanto che la paziente, dopo alcuni giorni di degenza presso la struttura avellinese, lunedì 31 marzo era stata trasferita alla clinica Maugeri di Telese Terme, nel Beneventano, per la riabilitazione cardiologica. Ma qui, a meno di 24 ore dal ricovero, le sue condizioni si sono improvvisamente aggravate e a nulla sono valsi gli sforzi per salvarla dei medici dell’ospedale di Benevento dove la venticinquenne è stata trasportata d’urgenza in ambulanza giungendovi in uno stato di shock settico e in una situazione ormai compromessa: nel pomeriggio di martedì primo aprile è spirata. L’iscrizione è un atto dovuto degli inquirenti in vista dell’autopsia: oggi, negli uffici della Procura verrà infatti conferito l’incarico ai tre consulenti. L’esame invece dovrebbe tenersi domani. Lunedì, infine, dopo il nullaosta, si dovrebbero tenere i funerali, a Castellammare di Stabia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA