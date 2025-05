Morta conducente in scambio carreggiata su tangenziale Siena

agenzia

Auto contro furgone.Ci sono lavori urgenti per movimento franoso

SIENA, 14 MAG – Morta stamani, in un incidente stradale sulla tangenziale ovest di Siena, la conducente di un’auto, una donna di 78 anni, per uno scontro tra veicoli nei pressi dello scambio di carreggiata attivato per lavori urgenti dell’Anas causati da un movimento franoso. La sua auto si è scontrata con un furgone. Il conducente di questo altro mezzo è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Rilievi e accertamenti sulla causa e sulla dinamica sono già stati avviati. Chiuso l’ingresso Acquacalda della Tangenziale Ovest in direzione Grosseto.

