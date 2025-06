Morta dopo liposuzione, medico indagato già a processo a Brescia

agenzia

In altro caso la denuncia di una donna 'grappa come anestetico'

È sotto processo a Brescia con l’accusa di lesioni gravissime José Lizarraga Picciotti, il medico che ora è indagato a Roma per omicidio colposo per la morte, il 7 giugno scorso, della 46enne Ana Sergia Alcivar Chenche a seguito di un intervento di liposuzione. A riferirlo è il Giornale di Brescia spiegando che anche in questo caso sotto i riflettori della magistratura è finito un intervento per liposuzione a cui si è sottoposta una donna. “Mi ha rovinato, tra dolori ancora attuali e l’addome irriconoscibile” ha spiegato la signora che aveva denunciato il medico dopo una doppia operazione: la prima a Roma e la seconda in un edificio a Desenzano del Garda “con un intervento volto a cercare di rimediare alle complicazioni del primo” spiega l’avvocato Alessandro Pozzani. “Era arrivato con una bottiglia di grappa da utilizzare come anestetico” ricorda la donna. Il processo a Brescia si concluderà il prossimo 26 settembre.

