Morta dopo liposuzione, non si esclude embolia polmonare

agenzia

Da primi dati dell'autopsia nessun di segno shock anafilattico

ROMA, 12 GIU – La donna morta dopo una liposuzione a Roma potrebbe essere stata stroncata da un’embolia polmonare da una complicazione cardiaca. E’ stato infatti escluso lo shock anafilattico e serviranno ulteriori esami istologici per individuare le cause della morte. Sono questi i primissimi risultati dell’autopsia svolta sul corpo di Ana Sergia Alcivar Chenche , la donna di 46 morta sabato dopo essere stata colta da malore nel corso di un intervengo di liposuzione in uno studio medico di Roma, nella zona di Primavalle.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA