Morta guida turistica durante una visita al Colosseo

agenzia

Cgil, deceduta sul lavoro, monumento andava chiuso

ROMA, 20 AGO – Giovanna Maria Giomarino è morta mentre lavorava come guida turistica al Colosseo. Nel tardo pomeriggio del 19 agosto ha accusato un malore durante una visita guidata che non le ha lasciato scampo nonostante la celerità dei soccorsi da parte dei suoi colleghi del Parco Archeologico del Colosseo. Lo fanno sapere, in una nota, Cgil, Filcams e Fp Cgil Roma e Lazio esprimendo “cordoglio” e “le più sentite condoglianze alla famiglia”.

