Morta in casa a Mercato San Severino, sopralluogo dei Ris

Inchiesta per omicidio volontario, indagato il compagno

SALERNO, 30 APR – È ancora in corso il sopralluogo dei carabinieri del Ris di Roma nell’abitazione di Carmela Quaranta, la 42enne di Mercato San Severino (Salerno) che la sera di Pasqua è stata trovata senza vita in casa. Nei giorni scorsi l’inchiesta della Procura di Nocera Inferiore ha subito un’accelerata: in seguito all’autopsia, che ha riscontrato segni compatibili con un presunto strangolamento, l’ipotesi di reato è diventata di omicidio volontario, anche per poter effettuare accertamenti irripetibili all’interno dell’appartamento. Sotto i riflettori è finito il compagno della donna, un 56enne, al momento unico indagato. Questa mattina in via Trieste sono arrivati i carabinieri del Ris che hanno passato al setaccio l’appartamento nel quale viveva la donna, alla ricerca di tracce che potrebbero consentire di ricostruire quanto accaduto.

