Morta in ospedale bimba di 3 anni per annegamento in piscina

agenzia

Dopo una settimana di ricovero. Era in vacanza in Toscana

FIRENZE, 06 AGO – E’ morta dopo giorni di ricovero all’ospedale Meyer di Firenze la bambina di quasi 3 anni soccorsa il 29 luglio scorso in una piscina di Bucine (Arezzo) per un caso di annegamento. E’ la figlia di turisti tedeschi che si trovavano in vacanza in un agriturismo. Venne subito soccorsa un medico che era anche lui ospite, poi dal 118 e quindi portata con l’elisoccorso al Meyer dove arrivò in condizioni gravissime e venne ricoverata nel reparto di rianimazione in prognosi riservata. Ieri, rende noto l’ospedale pediatrico fiorentino, si è concluso l’accertamento di morte cerebrale. La salma è a disposizione della procura di Arezzo. Sulla vicenda avevano iniziato a svolgere accertamenti i carabinieri.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA