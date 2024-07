Morta la bambina di sei anni trovata esanime in piscina

agenzia

Era al centro estivo organizzato dal Comune di Sestri Levante

GENOVA, 05 LUG – E’ stata dichiarata la morte cerebrale per la bambina di sei anni ricoverata da ieri all’ospedale Gaslini di Genova dopo essere stata trovata esanime in una piscina pubblica a Sesta Godano (La Spezia). Al suo capezzale i genitori residenti a Sestri Levante (Genova) che hanno sperato fino all’ultimo in una ripresa. La piccola era apparsa subito in condizioni disperate con arresto cardiaco. L’intervento di una assistente del centro estivo e del bagnino, poi quello dei medici del 118, aveva consentito di fare tornare il battito e di sperare mentre era in volo in elicottero. “Un dolore immenso – dice il sindaco Francesco Solinas – una tragedia che colpisce la nostra comunità che si stringe alla famiglia della piccola”. Scioccati i genitori e soprattutto i 25 coetanei di Sestri Levante che facevano parte del centro estivo organizzato dal Comune.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA