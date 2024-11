Morta la donna ferita durante una battuta di caccia

agenzia

Carso triestino, a sparare sarebbe stato un uomo che era con lei

TRIESTE, 21 NOV – È morta all’ospedale di Cattinara dove era stata ricoverata la donna di 60 anni, di Trieste, rimasta ferita in quello che sembra un incidente di caccia, questa mattina a Basovizza (Trieste), nei pressi del Sincrotrone. Lo riportano i media locali. La donna, Denise Marzi Wildauer, era stata subito soccorsa e trasportata all’ospedale di Cattinara dove è stata sottoposta a un complesso intervento chirurgico. Le sue condizioni però, dopo il lungo intervento, in serata sono peggiorate ed è subentrato il decesso. Ancora da chiarire, da parte degli agenti della Squadra Mobile che conducono le indagini, l’esatta dinamica del ferimento. La donna era andata a caccia insieme con altri amici quando è stata raggiunta da vari pallini che l’hanno colpita in più punti: gambe e basso ventre. Un elemento, questo dei pallini, che fa ovviamente pensare al fatto che a sparare sia stato un altro fucile da caccia, probabilmente di una persona del gruppo, compiendo la stessa battuta di caccia, appunto. Potrebbe trattarsi di una persona anziana.

