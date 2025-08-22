Morta la donna soccorsa dopo un malore nel lago d’Iseo

agenzia

(v. 'Malore mentre nuota nel lago d'Iseo...' delle 20.02)

BRESCIA, 22 AGO – È morta la donna che era stata soccorsa nelle acque del lago d’Iseo dopo un improvviso malore. Si stava allenando in vista della tradizionale traversata prevista il 31 agosto, lungo il percorso tra Predore e Iseo. L’atleta amatoriale si è sentita male poco distante dal lungolago di Iseo: un’imbarcazione l’ha riportata a riva, mentre alcuni presenti hanno tentato di rianimarla. Successivamente è intervenuto l’elisoccorso, che l’ha trasferita all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove la paziente è deceduta alcune ore dopo.

