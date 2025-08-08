Morta per botulino, sindaco annulla festeggiamenti di S.Lorenzo

agenzia

La vittima viveva a Monserrato, 'tristissima notizia'

CAGLIARI, 08 AGO – Si chiamava Roberta Pitzalis e viveva a Monserrato la 38enne morta per un’intossicazione da botulino mentre era ricoverata all’ospedale Businco di Cagliari. Si era trasferita non da tantissimo tempo a Monserrato, Comune della Città metropolitana di Cagliari dove dal 22 al 25 luglio si è svolta la Fiesta Latina. E’ lì che la donna e gli altri intossicati hanno mangiato le pietanze condite con la salsa guacamole che hanno provocato l’intossicazione alimentare. La notizia della morte della giovane donna ha subito fatto il giro di Monserrato. “Come sindaco e come amministrazione comunale, maggioranza e opposizione, esprimiamo sincero cordoglio per questa tristissima tragedia – ha detto all’ANSA il primo cittadino Tomaso Locci -. Abbiamo deciso di bloccare tutti i festeggiamenti civili e religiosi previsti per la festa di San Lorenzo, si terrà solo la processione religiosa. Siamo vicini al dolore della famiglia”.

