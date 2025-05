Morta sui binari con il monopattino, per pm è stato un incidente

agenzia

Emerge da analisi immagini telecamere. Disposta autopsia

MILANO, 02 MAG – E’ stato un tragico incidente quello in cui una settimana fa è morta una 17enne che dopo essere scivolata con il suo monopattino sui binari è stata investita da un treno alla stazione Greco-Pirelli di Milano, sotto gli occhi di madre, padre e zii. E’ quanto emerge dalle immagini delle telecamere di sorveglianza analizzate dagli investigatori della Polfer delegati dalla Procura a riscostruire la dinamica di quanto è accaduto. Il pm Paolo Storari ha aperto un fascicolo senza indagati nè titolo di reato e ha disposto l’autopsia sul corpo della 17enne, originaria delle Filippine. La quale, come risulta dai video, si sarebbe allontanata dal gruppo composto da genitori, parenti e amici, e si sarebbe spinta con il monopattino oltre un cantiere. Ha percorso un tratto di banchina vietato al pubblico e, per via del’area delimitata da una rete, molto stretto e mentre stava ritornando per raggiungere i parenti è caduta sui binari senza riuscire a risalire. La tragedia è avvenuta poco prima delle 22.30 lo scorso 25 aprile. Il macchinista, sentito come testimone, ha spiegato di aver visto la sagoma di una persona e ha subito azionato il freno di emergenza senza però riuscire a fermare il convoglio che stava entrando in stazione. Immediatamente sono arrivati i soccorsi, ma la ragazzina è morta poco dopo al San Gerardo di Monza.

