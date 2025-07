Morte Baumgartner, riscontrate lesioni alla spina dorsale

agenzia

Precipitato con un parapendio, si attende l'esito dell'autopsia

PORTO SANT’ELPIDIO, 22 LUG – Lesioni alla spina dorsale con la rottura del midollo osseo. Questo è quando i medici legali hanno finora riscontrato sul corpo di Felix Baumgartner, 56enne base-jumper austriaco, recordman degli sport estremi, deceduto nel pomeriggio di giovedì 17 luglio a Porto Sant’Elpidio (Fermo) dopo essere precipitato con il parapendio a motore all’interno di un’area piscina in una struttura ricettiva sulla costa fermana. Sarà ora l’autopsia, prevista per questa mattina, a fare luce sulla causa del decesso. A questo punto resta da capire se il decesso sia stato causato dalle lesioni alla spina dorsale, dopo un malore che potrebbe aver fatto perdere i sensi a Baumgartner, o se sia stato colto da un malore fatale già mentre era in volo e, di conseguenza, le gravi lesioni alla schiena non siano comunque state la causa della morte.

