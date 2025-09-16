Morte in incidente in Tanzania 4 suore, una italiana

agenzia

Carmelitane avevano finito missione, stavano tornando in Italia

ROMA, 16 SET – Grave incidente in Tanzania: hanno perso la vita quattro suore missionarie tra le quali una italiana. Ieri sera, presso la missione di Mwanza, hanno perso la vita la superiora generale delle Carmelitane missionarie di Santa Teresina del Bambino Gesù, suor Lilian Gladson Kapongo, insieme a suor Maria Nerina De Simone, consigliera e segretaria generale, suor Damaris Matheka, consigliera provinciale della Provincia East Africa, suor Stellamaris Muthini, e l’autista del mezzo, di nome Bonifasi. Le suore, conclusa la loro missione in Tanzania, stavano per far rientro in Italia, a Santa Marinella (Roma), quando sono rimaste vittime di un incidente con un mezzo pesante. Un’ultima suora, Paulina Crisante Mipata, è ricoverata in gravi condizioni in ospedale. Lo riferisce la diocesi di Porto Santa Rufina.

