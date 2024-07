Morte Satnam: difesa Lovato propone risarcimento a famiglia

agenzia

Rinuncia a Riesame, 'rischio ritorsioni se scarcerato'

ROMA, 19 LUG – Un incontro con il Procuratore di Latina al fine di “concordare con gli organi inquirenti l’apertura di un libretto di deposito giudiziario per il risarcimento del danno dei familiari della vittima Satnam Singh”. E’ quanto annunciano i difensori di Antonello Lovato, arrestato il 2 luglio scorso per omicidio doloso in relazione alle morte del bracciante di origini indiane Satnam avvenuta il 19 giugno. Gli avvocati Mario Antinucci, Stefano Perotti e Valerio Righi, hanno intanto rinunciato all’udienza davanti al tribunale del Riesame, a Roma, sulla misura cautelare in carcere. Una decisione, spiegano in una nota, legata “al pesante clima di gogna mediatico-giudiziaria a livello nazionale che ha senza dubbio aumentato i fattori di rischio per il detenuto anche all’esterno del carcere, addirittura in misura prevalente per il concreto rischio di ritorsioni nell’ipotesi di annullamento o riforma dell’ordinanza custodiale, nonché nei confronti dei familiari di Lovato quali possibili obiettivi di fenomeni di violenza comune”. I legali inoltre denunciano anche “fattori di grave rischio per le condizioni di salute e la sicurezza dell’imputato all’interno della Casa circondariale di Frosinone dove è attualmente detenuto Lovato, del resto già ampiamente documentati sia dall’amministrazione penitenziaria di Latina sia da quella di Frosinone”.

