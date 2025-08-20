Morte sospetta in ospedale, due medici indagati per falso

agenzia

Ferrara, a luglio un infermiere è stato arrestato per omicidio

BOLOGNA, 20 AGO – Avrebbero falsificato le cartelle cliniche in casi che vedono coinvolto, all’ospedale di Argenta, l’infermiere Matteo Nocera, arrestato a luglio per l’omicidio volontario pluriaggravato di un anziano paziente, attraverso la somministrazione di un farmaco, e di maltrattamenti. Due medici, apprende l’ANSA, sono stati indagati per falso nel fascicolo della Procura di Ferrara, aperto dopo le segnalazioni di morti sospette nel reparto di lungodegenza. C’è anche una contestazione per interruzione di pubblico servizio: l’infermiere, mentre era di turno, avrebbe lasciato il reparto per andare a curare, a casa, la madre di uno dei medici.

