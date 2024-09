Morti in incendio, c’era una denuncia per tentata estorsione

agenzia

Presentata dal padre del titolare dell'attività andata a fuoco

MILANO, 14 SET – Il padre del titolare dell’emporio cinese di via Cantoni a Milano, dove giovedì sera tre giovani sono morti a causa di un incendio, soltanto poche ore prima aveva presentato una denuncia per tentata estorsione. A quanto riportano oggi alcuni quotidiani, l’uomo aveva infatti messo a verbale di essere stato avvicinato mercoledì sera da una persona che gli avrebbe puntato contro un coltello, chiedendo di dargli la somma di 20mila euro. Lo stesso sarebbe accaduto la mattina seguente alla moglie. La Procura di Milano indaga per incendio doloso e proprio la denuncia è uno degli aspetti sui quali dovranno essere eseguiti ulteriori accertamenti. Le tre vittime, il 24enne Pan An e fratello e sorella di 18 e 17 anni Yinjie Liu e Yindan Dong, pare fossero venute a Milano per le vacanze estive. I più giovani erano i figli di un cugino del titolare dello showroom.

