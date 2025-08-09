Morti per il botulino, due medici indagati in Calabria

agenzia

Sanitari in servizio in strutture dove si sono rivolte vittime

CATANZARO, 09 AGO – La Procura di Paola ha iscritto nel registro degli indagati due medici nell’ambito delle indagini per la morte per intossicazione da botulino di Luigi di Sarno e Tamara D’Acunto. I medici sono in servizio nelle strutture sanitarie dove di Sarno e D’Acunto si sono rivolti prima del decesso. L’iscrizione nel registro degli indagati, secondo quanto si apprende, è un atto dovuto proprio in vista delle autopsie che saranno eseguite martedì.

