Morto 17enne coinvolto in un incidente in moto nel Bolognese

agenzia

Era salito sul mezzo di un conoscente per fare un giro con amica

BOLOGNA, 06 MAG – Non ce l’ha fatta il giovane di 17 anni che, venerdì pomeriggio, era rimasto coinvolto in un incidente stradale a Sant’Agata Bolognese. La moto sulla quale viaggiava insieme a una coetanea si era scontrata con un’auto all’angolo fra via Fratelli Cervi e via della Repubblica. Le sue condizioni erano subito apparse gravissime e, dopo alcuni giorni di ricovero nel reparto rianimazione dell’ospedale Maggiore di Bologna, il ragazzo in mattinata è morto. In base a quanto ricostruito, il 17enne era salito sulla moto di un conoscente per fare un giro insieme a un’amica, quando si è verificato lo scontro. La ragazza era rimasta ferita in modo non grave. Nell’incidente avevano riportato lesioni, non gravi, anche una mamma di 41 anni e il figlio di 7 anni che erano a bordo dell’automobile.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA