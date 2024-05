Morto 91enne scaraventato a terra da clochard a Napoli

agenzia

Anziano era ricoverato da inizio maggio, in cella 25enne tedesco

NAPOLI, 27 MAG – E’ deceduto Vincenzo Fiorillo, il 91enne spinto con violenza davanti ad un bar in via Santa Maria di Costantinopoli, a Napoli, da un tedesco incensurato 25enne senza fissa dimora, all’inizio di maggio . La vittima, padre del titolare del bar, era sull’uscio della porta: cadde a terra procurandosi una emorragia cerebrale e per questo venne trasferita in codice rosso nell’ospedale Cardarelli. Il clochard venne arrestato dai carabinieri con l’accusa di resistenza e lesioni gravissime, reato che adesso sarà riqualificato in omicidio. Un gesto, il suo, senza alcun apparente motivo.

