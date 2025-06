Morto a Torino Franzo Grande Stevens: fu “l’avvocato dell’Avvocato”

Lutti

Presidente onorario della Juventus, avrebbe compiuto 96 anni il prossimo 13 settembre

È morto Franzo Grande Stevens, “l’avvocato dell’Avvocato” come fu soprannominato. Presidente onorario della Juventus, avrebbe compiuto 96 anni il prossimo 13 settembre. Lo rendono noto fonti vicine alla famiglia.

“Per tanti anni ci ha accompagnato con professionalità e intelligenza. Franzo Grande Stevens è stato un giurista eccelso, un grande juventino e soprattutto un amico della mia famiglia, che ci ha accompagnato per tanti anni con professionalità, intelligenza e profonda cultura. Ci stringiamo con affetto a tutta la sua famiglia”. Così il presidente di Stellantis e ad di Exor sulla morte di Grande Stevens.

Da sempre legato ai colori bianconeri, dal 2003 al 2006 è stato il Presidente della Juventus, diventando proprio a partire da quell’anno Presidente Onorario del Club. La Juventus si stringe nel dolore e nel lutto, e rivolge le condoglianze e un forte abbraccio alla famiglia di Franzo Grande Stevens. La Juventus, con una nota sul proprio sito ufficiale, partecipa così al cordoglio per la scomparsa dell’ex presidente.