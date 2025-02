Morto Aga Khan, Consorzio C. Smeralda: “Solo una parola, grazie”

Scomparse

"Onoriamo l'eredità del nostro fondatore"

“Non abbiamo parole. Solo una: Grazie”. Così hanno voluto salutare il principe Karim Aga Khan i membri del Consorzio Costa Smeralda, subito dopo la notizia della sua morte diffusa dallo staff dell’Aga Khan Development Network dopo dopo le 22.30 di ieri sera. “Il principe Karim Al-Hussaini, Aga Khan IV, 49° Imam ereditario dei musulmani sciiti ismailiti e diretto discendente del profeta Maometto (pace sia con lui), è deceduto pacificamente a Lisbona il 4 febbraio 2025, all’età di 88 anni, circondato dalla sua famiglia. Il principe Karim Aga Khan è stato il fondatore e presidente della rete di sviluppo Aga Khan. Seguirà l’annuncio del suo successore designato”, si legge. “Mentre onoriamo l’eredità del nostro fondatore, il principe Karim Aga Khan, continuiamo a lavorare con i nostri partner per migliorare la qualità della vita degli individui e delle comunità in tutto il mondo, come lui desiderava, indipendentemente dalle loro appartenenze religiose o origini”, conclude la nota. Legato alla Sardegna ed in particolare alla Costa nord orientale dell’isola, Karim Aga Khan il 14 marzo del 1962 fondò il Consorzio Costa Smeralda, con l’obiettivo di programmare ed equilibrare lo sviluppo urbanistico e residenziale delle aree consortili, dando vita a Porto Cervo e al mito smeraldino.

