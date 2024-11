Morto anziano aggredito in ospedale a Pisa

agenzia

Spintonato senza motivo da un uomo ubriaco poi arrestato

PISA, 15 NOV – E’ morto nel pomeriggio il 79enne, Giorgio Tani, di San Giuliano Terme (Pisa) che lo scorso 5 novembre fu scaraventato violentemente a terra mentre si trovava nella sala di attesa del pronto soccorso dell’ospedale di Pisa da un uomo di 47 anni. Quest’ultimo era stato accompagnato dal personale del 118 in pronto soccorso perché in forte stato di alterazione per l’assunzione di alcol. Il 47enne, di nazionalità straniera, si era quindi allontanato venendo rintracciato e arrestato dalla polizia il giorno seguente: è sempre in carcere. Tani, in seguito all’aggressione, era stato ricoverato in rianimazione per gravi traumi alla testa: le sue condizioni già gravi sono ulteriormente peggiorate, oggi il decesso. L’anziano era al pronto soccorso dove aveva accompagnato la moglie disabile. Subito dopo l’aggressione al settantanovenne lo straniero era stato allontanato dal presidio sanitario, ma in seguito alla denuncia dei familiari della vittima la polizia ha avviato le ricerche rintracciandolo nel giro di poche ore.

