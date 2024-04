Morto bergamasco dopo incidente in moto a Miami, grave l’amico

agenzia

La vittima aveva 28 anni

BERGAMO, 02 APR – Due giovani bergamaschi sono rimasti coinvolti in un drammatico incidente a Miami, in Florida, e uno di loro è morto, mentre l’altro è rimasto gravemente ferito. L’incidente è avvenuto ieri e sono ancora poche le informazioni che arrivano dagli Stati Uniti. Anche le famiglie dei ragazzi coinvolti hanno avuto pochi particolari di quanto accaduto. I due ragazzi, di Urgnano, sono stati coinvolti in un incidente mentre erano in sella a una moto e uno dei due, Giuseppe Ghidotti, 28 anni, è morto sul colpo, mentre l’amico di 31 anni che era con lui è stato trasferito d’urgenza in ospedale, sottoposto a un intervento chirurgico e ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Miami. I due giovani da anni vivono all’estero e si trovano negli Stati Uniti per lavoro.

