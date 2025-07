Morto bimbo 7 mesi soccorso a Campi Bisenzio, accertamenti

agenzia

I carabinieri sono stati avvisati da amici di famiglia

FIRENZE, 31 LUG – Constatato all’ospedale Meyer di Firenze il decesso di un bimbo di 7 mesi soccorso dal 118 in una casa di Campi Bisenzio, verso le 12,30. Accertamenti dei carabinieri sono già attivati sulla vicenda: i militari sono intervenuti venendo allertati da amici della famiglia. Il neonato è stato soccorso per un arresto cardiorespiratorio e portato d’urgenza al Meyer in ambulanza. Qui i medici però hanno dovuto verificare che era morto. Il soccorso è avvenuto in frazione San Giusto.

