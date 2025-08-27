Morto Cesare Nosiglia, arcivescovo di Torino fino al 2022

agenzia

I funerali si terranno venerdì prossimo nel Duomo di Torino

TORINO, 27 AGO – E’ deceduto la scorsa notte all’Hospice Cottolengo di Chieri Cesare Nosiglia, arcivescovo di Torino dal 2010 al 2022 e amministratore apostolico di Susa dal 2019 al 2022. Aveva 80 anni. Era ricoveraro nella struttura sanitaria a seguito di una malattia respiratoria. La notizia è stata data oggi dal successore Roberto Repole che celebrerà i funerali venerdì prossimo alle 15.30 nel Duomo di Torino.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA