Morto dopo inseguimento a Milano, indagato anche carabiniere

agenzia

Per omicidio stradale, così come il 22enne che guidava scooter

MILANO, 26 NOV – E’ stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale in concorso, a garanzia e per tutti gli accertamenti, anche il carabiniere che era alla guida della macchina di servizio, oltre al 22enne tunisino che guidava lo scooter, nell’inchiesta aperta dalla Procura di Milano sulla morte, nella notte tra sabato e domenica scorsa, di Ramy Elgaml, 19enne egiziano che era a bordo dello stesso scooter inseguito dai militari. Nell’inchiesta, condotta dalla Polizia locale e coordinata dal pm Marco Cirigliano della Procura guidata da Marcello Viola, è anche stata disposta l’autopsia, fissata per venerdì 29 novembre.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA