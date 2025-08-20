Morto dopo uso taser: tre colpi, due alla schiena

agenzia

Nessuna patologia pregressa, attesa per esami tossicologici

GENOVA, 20 AGO – Sono stati tre i colpi di taser che hanno colpito Elton Bani, il muratore di 41 anni morto domenica pomeriggio a Sant’Olcese durante un intervento dei carabinieri che stavano cercando di calmarlo. E’ quanto emerge dall’autopsia eseguita nel pomeriggio dal medico legale Isabella Caristo. Uno avrebbe preso Bani di striscio, nella parte anteriore del corpo. Gli altri due, come era già emerso dal primo sopralluogo, sulla parte alta della schiena causando un arresto cardiaco. Da un primo esame, inoltre, non emergerebbero patologie al cuore pregresse che potrebbero avere causato la morte. Per quanto riguarda l’assunzione di sostanze occorrerà aspettare l’esito degli esami tossicologi. Sul corpo sono state notate alcune escoriazioni: una sul braccio ma che sarebbe stata causata da un incidente in auto di qualche giorno prima della tragedia e altre compatibili con la dinamica dell’intervento ma che non sarebbero state letali. Il fratello di Bani, tramite l’avvocato Cristiano Mancuso, ha detto che non riesce “a darsi pace per quanto succcesso” e che “vuole giustizia”.

