Morto Fonseca, fu primo rettore dell’Università della Basilicata

agenzia

Aveva 93 anni, viveva a Massafra dove era nato nel 1932

POTENZA, 10 MAR – E’ morto all’età di 93 anni, a Massafra (Taranto), dove viveva e dove era nato il 21 febbraio 1932, Cosimo Damiano Fonseca, che fu il primo rettore dell’Università degli Studi della Basilicata, aperta nei primi anni Ottanta durante la ricostruzione post terremoto 23 novembre 1980. Accademico dei Lincei e Cavaliere di Gran Croce della Repubblica Italiana, Fonseca era noto anche in campo internazionale per ricerche e studi nel campo storico, con particolare riferimento al Medioevo. Creò anche l’Istituto internazionale di studi federiciani del Consiglio nazionale delle ricerche, curò l’edizione critica delle ”Constitutiones Melphitanae” per conto del Consiglio regionale della Basilicata e pubblicò per l’Enciclopedia Treccani ”la Federiciana”. Tra i tanti incarichi ricoperti, è stato a lungo anche presidente della sezione saggistica del ”Premio Letterario Basilicata”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA