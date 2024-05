Morto Franco Anelli, rettore dell’Università Cattolica di Milano

agenzia

Il docente e giurista si è ucciso. Aveva 60 anni

MILANO, 24 MAG – E’ morto suicida Franco Anelli, 60 anni, rettore dell’Università Cattolica dal 2013. “Con profonda costernazione – spiega una nota dell’Università – la comunità dell’università Cattolica e della Fondazione Policlinico Gemelli Irccs, alla quale egli ha dedicato la propria opera e l’intera sua vita, si raccoglie nel compianto e nella preghiera, esprimendo il più sentito cordoglio alla sua mamma e ai suoi cari”. Anelli aveva 60 anni, si era laureato in Legge e giurisprudenza alla Cattolica, per la quale insegnava Diritto privato. Era stato rieletto per il terzo mandato. Secondo quanto è stato riscostruito dai carabinieri, intervenuti su posto con il medico legale, dopo gli operatori del 118, Anelli si è suicidato buttandosi dal sesto piano del palazzo del centro di Milano in cui viveva. Gli investigatori e il medico legale hanno escluso l’intervento di terze persone.

