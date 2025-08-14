Sfoglia il giornale

Morto il 12enne caduto nel lago di Molveno durante gita in barca

Inutili i tentativi di rianimazione

Di Redazione

TRENTO, 14 AGO – È morto in ospedale a Trento il bambino 12enne di origini pakistane che era in condizioni gravissime dopo esser caduto nel lago di Molveno. Il bambino, assieme alla famiglia, aveva fatto una gita in barca sul lago e, arrivato agli ormeggi, si sono perse le sue tracce. Il corpo del piccolo è stato recuperato dopo dai sommozzatori. Le condizioni del piccolo sono subito apparse gravissime.

