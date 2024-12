agenzia

Era stato trasportato in ospedale in condizioni disperate

ROMA, 05 DIC – E’ morto il bambino di 11 anni precipitato da una finestra in via Igino Giordani al Collatino, alla periferia di Roma. Il bimbo era stato trasportato in condizioni disperate dal 118 all’ospedale pediatrico Bambino Gesù dove, secondo quanto si apprende, è deceduto.

