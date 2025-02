Morto il muratore caduto da un tetto nel Reggiano

agenzia

Era arrivato all'ospedale di Parma in gravissime condizioni

REGGIO EMILIA, 27 FEB – Non ce l’ha fatta il muratore di 41 anni caduto dal tetto di un edificio in costruzione stamattina a Reggio Emilia. L’uomo è morto poco dopo l’arrivo all’ospedale Maggiore di Parma in condizioni già critiche. L’infortunio sul lavoro è avvenuto intorno alle 9,30, in via Casaloffia, in un cantiere all’interno di un’azienda agricola nella frazione di Cella. Sull’accaduto indagano i carabinieri e il personale della Medicina del Lavoro dell’Ausl.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA